МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Каждый десятый житель России хотел бы приехать в Москву только ради того, чтобы посетить один из ресторанов, попавших в представленный в октябре московский гид Michelin, показало исследование аналитического центр Research.Me и сервиса доставки еды Delivery Club, сообщает пресс-служба сервиса. Семь московских ресторанов получили звезды Michelin

В опросе, проведенном компаниями, приняли участие 1,5 тысячи жителей России старше 16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

"Выяснилось, что посещение ресторана, отмеченного Michelin, может быть фактором принятия решения о поездке в Москву. Так, 11% респондентов отметили, что хотели бы поехать в столицу только ради посещения заведения из Красного гида. Интересно, что наибольшее количество опрошенных, разделяющих такое мнение, проживают в Северо-Западном (23%) и Южном федеральном округах (18%)", — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные исследования, о существовании гида Michelin знают 58% респондентов. О том, что в него попали московские рестораны, осведомлены 48% опрошенных.

"Почти половина респондентов (49%) отметили, что никогда в таких заведениях не были, но мечтают попасть… Более того, среди тех, кто хотел бы посетить заведения, обладающие звездой Michelin, 70% готовы стоять в листе ожидания", — указано в сообщении Delivery Club.

В октябре в Москве был представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы. Всего в него вошли 69 ресторанов, а первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь — по одной звезде, два ресторана — по две звезды. Россия стала 33-й страной, где выпущен такой гастрономический путеводитель, а Москва — первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.