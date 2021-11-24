МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Соединенным Штатам угрожает дефицит алкоголя. Причина — недостаточное количество стеклянных бутылок, спрос на которые со стороны компаний-производителей уже превысил предложение на рынке, пишет CNBC.

В частности, о дефиците стеклотары заявили производители виски, текилы, водки и виноделы. Они вынуждены разливать алкоголь в ограниченное число бутылок определенного размера.

Проблема с тарой возникла на стороне поставщиков.

Как прокомментировал главный экономист Американской торговой ассоциации производителей спиртных напитков (Distilled Spirits Council) Дэвид Озго, из-за нехватки стеклотары проблемы возникли у всех производителей алкогольных напитков.

"Если вам нужна определенная бутылка на праздники, возможно, придется несколько раз вернуться в магазин, прежде чем вы ее найдете. Но я скажу вот что: на рынке продается более 16 тысяч спиртных напитков. Возможно, пришло время попробовать новый напиток", — отметил он.

Озго добавил, что в ближайшее время это может привести к новому снижению поставок бутылок малого объема, так как основной спрос у производителей приходится на более популярные среди покупателей в США размеры. Это 750 миллилитров и 1,75 литра. Потребители скоро обнаружат дефицит некоторых видов алкогольной продукции в магазинах США.