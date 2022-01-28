МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий штрафы за производство, оборот и перемещение по территории РФ немаркированной табачной и алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о предоставлении Росстату данных ПФР

Так, штраф за перемещение по России немаркированного алкоголя в объеме более 10 литров на человека для граждан вырастет с 3-5 тысяч до 15-25 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Такой же штраф ожидает россиян за перевозку по стране немаркированного табака в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или ассортимента этой продукции общим весом более 250 граммов на одного человека.

Штраф за производство алкоголя и ввод в оборот табака без маркировки или с нарушением маркировки вырастет с 10-50 тысяч до 30-50 тысяч рублей для должностных лиц, для юрлиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей (сейчас — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей) с последующей конфискацией.

За оборот алкогольной или табачной продукции без маркировки штраф для граждан вырастет с 4-5 тысяч до 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц — с 10-25 до 30-50 тысяч рублей, для юрлиц — с 200-300 до 300-500 тысяч рублейс конфискацией предметов административного правонарушения.