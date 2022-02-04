МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур, говорится в сообщении ведомства. Россия и Китай упростили взаимную торговлю

"Россельхознадзор с 3 февраля 2022 года разрешил под гарантии Главного таможенного управления Китайской Народной Республики ввоз цитрусовых культур из Китая на территорию России", — говорится в сообщении.

Временные ограничения на ввоз цитрусовых культур в Россию были введены с 6 января 2020 года в связи с участившимися случаями поставок в продукции, зараженной карантинными для ЕАЭС объектами.

Ведомство указывает, что решение о снятии ограничений было принято по результатам проведенной работы с компетентным ведомством КНР, а также рассмотрения представленных китайской стороной материалов о предприятиях-производителях цитрусовых культур, их мест хранения и упаковки.