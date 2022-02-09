МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Чиновники предложили транспортным компаниям не увеличивать тарифы на автоперевозки социально значимых продуктов, предложение озвучили на совещании в Министерстве транспорта 8 февраля. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник на продовольственном рынке. Министерство информацию не прокомментировало.

По мнению собеседника издания, данная инициатива станет новым способом контроля за формированием цен. Неделей ранее стало известно, что торговым сетям рекомендовали ограничить наценки на часть социально значимых товаров для борьбы с подорожанием продукции. Эксперт назвал событие, после которого рубль начнет укрепляться

В Минпромторге утверждают, что в 2021 году цены на автоперевозки выросли примерно на 30%. В Министерстве сельского хозяйства, в свою очередь, объяснили, что отраслевые союзы связывают ситуацию с подорожанием топлива и транспорта, а также нехваткой машин и водителей. На данный момент эта информация направлена в Минтранс, и там прорабатываются меры стабилизации цен на автоперевозки социально значимых продуктов, как сообщает Минсельхоз.

Логистика традиционно вносит существенный вклад в себестоимость продуктов растительного происхождения — около 13%, в некоторых случаях затраты могут превышать и 20%, объяснил зампредседателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Однако возможностей оптимизации цен при росте издержек по перевозкам у бизнеса нет, указывает он. Глава Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов отметил, что стоимость логистики серьезно растет, но возможности для регулирования тарифов и контроля за исполнением рекомендаций, учитывая высокую конкуренцию на рынке, не ясны.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в свою очередь, считает, что административное сдерживание цен в отрасли не сработает, лишь приведя к экономии на обслуживании транспорта. В Российском автотранспортном союзе (РАС) сказали, что лучшим решением будет заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, где будут предусмотрены возможности для индексации исходной цены.