МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россияне в среднем в 2021 году физически посещали супермаркеты 13 раз в месяц, при этом средний чек одной "очной" покупки составил 640 рублей, а средний чек при дистанционном варианте заказа — 2 629 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков), результаты которого имеются в распоряжении РИА "Новости". Названа диета, которая поможет не заболеть во время пандемии

"Минувший год прошел в режиме более мягких карантинных ограничений, чем в 2020 году. Как результат – россияне стали чаще посещать общественные места. Согласно статистике, среднемесячное количество визитов за покупками в супермаркеты на одного клиента в 2021 году выросло относительно 2020 года. В минувшем году этот показатель был 13 раз в месяц, тогда как в 2020 году – 12", — выяснили специалисты.

Средний чек одной офлайн-покупки в 2021 году в супермаркете, согласно исследованию, также вырос (на 2% относительно 2020 года) и составил 640 рублей.

Кроме того, по данным специалистов, в 2021 году среднемесячное число онлайн-заказов доставки товаров из супермаркетов стабильно росло от месяца к месяцу. В среднем на одного клиента в месяц в 2021 году пришлось три таких "онлайн-визита" против двух в 2020 году. Средний чек одной онлайн-покупки в супермаркете снизился на 9% относительно 2020 года и составил 2 629 рублей. Как нас обманывают супермаркеты: 10 уловок, о которых стоит знать

Как видно из статистики, средний чек одной онлайн-покупки в супермаркете заметно выше, чем в офлайне — это обусловлено тем, что россияне при онлайн-доставке заказывают расширенный набор товаров и продуктов, в то время как в близлежащем офлайн-магазине предпочитают брать лишь самое необходимое по дороге домой, пояснили специалисты.