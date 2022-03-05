МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. X5 Group ввела ограничения на реализацию социально значимых товаров при рознице в одни руки, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

Вчера Минпромторг РФ разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как заявили в ведомстве, с инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договорённостей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка.

"В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы — сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты. По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года", — сказали в пресс-службе ритейлера.

"X5 ведет поиск решения для обеспечения непрерывных поставок товаров с повышенным спросом в магазины торговых сетей. Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были на полках в торговых сетях "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель", магазины ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров. Ограничения введены также в онлайн-гипермаркете "Перекрёсток Впрок", — пояснили в пресс-службе

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. На 31 декабря 2021 года под управлением компании находились 19 121 магазин. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%.