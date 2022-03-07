МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Известный производитель одежды, в частности, джинсов, компания Levi Strauss & Co (LS&Co), сообщил, что "временно" прекращает работу в России, говорится в пресс-релизе компании. СМИ: все магазины Uniqlo продолжат работу в России

"Учитывая значительные перебои, происходящие в регионе, которые не позволяют вести нормальную работу, LS&Co. временно приостанавливает коммерческую деятельность в России, в том числе любые новые инвестиции. Компания намерена поддерживать своих сотрудников, партнеров и их семьи, затронутых этим решением, в предстоящие месяцы", — говорится в заявлении компании.

Согласно данным в релизе, в прошлом году примерно 4% выручки компании приходились на Восточную Европу, половина из которых — на Россию.

Россия начала военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.