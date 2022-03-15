МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Незначительные перебои поставок бананов в РФ возможны из-за логистических проблем в мире, но они не приведут к полному исчезновению этих фруктов с прилавков магазинов и вряд ли спровоцируют существенный рост цен, заявил РИА Новости председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов. Санкции против России впервые ударили по Америке

"Бананы не исчезнут с прилавков наших магазинов и супермаркетов. Во-первых, у нас достаточно разветвленные каналы поставки этой сельхозпродукции", — рассказал Борисов.

Незначительные перебои в поставках, по его словам, могут возникнуть из-за сложностей, связанных с транспортировкой. "В международных перевозках сегодня непростая ситуация. Логистические проблемы, считаю, сейчас даже важнее, чем замена одного-двух поставщиков", — заметил он.

Производители бананов перекрыли дороги на западе Эквадора, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины. Фермеры обеспокоены возможными проблемами с поставками этой сельхозпродукции в РФ из-за санкций, введенных ЕС и США. По данным ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec, на участников которых приходится более 60% поставок в Россию, экспорт в Россию составляет 22,5% от всех поставок бананов Эквадора за рубеж. Диетолог назвал овощи и фрукты, которые полезны до конца зимы

Борисов отметил, что, кроме Эквадора, бананы в Россию поступают и из других стран, например, из Колумбии и Гватемалы, а также из ряда африканских государств, например, Марокко и Туниса. "Один крупный ритейл имеет в Латинской Америке даже свои плантации, а некоторыми из их владеют российские бизнесмены", — рассказал Борисов.

Отвечая на вопрос о влиянии сложившейся ситуации на стоимость бананов для российского потребителя, эксперт признал, что подорожание возможно, но оно не будет слишком значительным.

"Бананы уже давно стали привычным элементом рациона у россиян. Хотя цены, думаю, на них возрастут, но не слишком чувствительно", — резюмировал он.