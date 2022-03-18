КАЛИНИНГРАД, 18 мар — ПРАЙМ. Власти Калининградской области власти вводят новые меры поддержки населения, сообщил в соцсетях губернатор Антон Алиханов. Путин подписал указ о мерах по обеспечению экономической стабильности

Среди них — расширение круга получателей продуктовых карт и выплаты бюджетникам, говорится в видеообращении главы региона.

Напомним, что продуктовые карты были введены в Калининградской области в 2020 году в связи с ростом безработицы из-за пандемии коронавируса. Осенью прошлого года мера вновь начала действовать в связи с резким ростом цен, карточки выдавались многодетным семьям и малообеспеченным пенсионерам.

Теперь власти региона приняли решение добавить в число получателей карт все семьи, получающие выплаты на детей, а также семьи, которые воспитывают детей с особенностями развития или детей-инвалидов. Супермаркеты приостанавливают промоакции и скидки на товары

Сумма останется прежней — 2 тысячи рублей в месяц. Карточки будут выдавать на три месяца. Кроме того, принято решение снять ограничения по ассортименту: россияне смогут купить в магазинах, участвующих в программе, любые продукты, кроме алкогольных напитков и табачных изделий.

Алиханов также сообщил, что весной учителям Калининградской области выплатят по 10 тысяч рублей, а специалистам, обеспечивающим образовательный процесс — по 5 тысяч рублей. Кроме того, региональный минздрав разработал систему поощрения самых загруженных участковых терапевтов и педиатров, а выплаты для медиков будут не разовыми, а регулярными.