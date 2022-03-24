МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Россияне в этом году планируют активнее выращивать овощи на своих участках, а также начать сажать цветы и зелень, в связи с этим спрос на садовую технику с начала месяца вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании одного из крупнейших российских интернет-ритейлеров "Ситилинка", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Спрос россиян на спортивные товары вырос вдвое с приходом весны

Согласно исследованию, 40% респондентов в этом году будут высаживать овощи или корнеплоды, а почти половина из них планирует сделать это в больших объемах, чем обычно. Помимо овощей и корнеплодов, многие собираются выращивать собственную зелень, травы и цветы – более 50% опрошенных. Чуть меньше – примерно треть респондентов – возьмутся за фруктовые деревья и ягоды.

"По данным отдела закупок "Ситилинка", в 2022 году начало активного роста спроса на садовую технику пришлось на начало марта. Продажи садовой техники в штуках выросли с этого периода по 22 марта в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года", — отмечает ритейлер.

Кроме того, половина россиян по этому случаю планируют обновить садовый инвентарь и технику. Чаще всего собираются приобрести садовый декор – он попал в 36% списков покупок, а каждый пятый садовод задумался о покупке граблей, секатора, пилы или поливочного оборудования. 12% приобретут что-то из техники: мотоблок или газонокосилку. Некоторые купят новую мебель для сада и дачи или оборудование для барбекю, подсчитали в компании.

Выбирая технику для сада и огорода, покупатели в этом году отдают предпочтение брендам Huter, Patriot и "Вихрь". В прошлом году первые два места занимали те же бренды, но третье — принадлежало Bosch.