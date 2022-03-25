МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале будущей недели. Об этом рассказал на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

"Также будет введен запрет на экспорт предметов роскоши (в Россию) в начале следующей недели. Кроме того, мы готовим к внесению в парламент проектов документов по законодательству в области криптоактивов для того, чтобы не дать (России) избежать санкций", — отметил Хаяси. Япония вводит новый пакет санкций против России

Он подчеркнул, что считает необходимым введение санкций против России, как и остальные члены "семерки".

Напомним, что ранее МИД Японии обнародовал новый пакет санкций против 25 россиян и 81 организации из России.

Санкционный список Японии включает уже 101 фамилию и 130 организаций из России.

МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.