МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Цены на товары в России нельзя замораживать, так как это приведет к их исчезновению, заявил в интервью телеканалу РБК глава ВТБ Андрей Костин.

"Нельзя замораживать цены ни в коем случае. Это просто приведет к тому, что у нас исчезнут эти товары", — сказал Костин.

"Но факторы по сдерживанию определенные, или помощь, или там льготы, которые позволят ограничить рост цен, это конечно очень важный фактор", — добавил он.

Кроме того, говоря о прогнозе по инфляции, он отметил, что это сложный процесс, всех результатов и факторов, которые могут повлиять на инфляцию еще не видно. "Но инфляция, понятно, наверное, будет двузначная… И как бы мы это в общем и прогнозировали", — отметил Костин. В России дешевеют ноутбуки

По данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 14,53% на 18 марта с 12,54% неделей ранее. Таким образом, она достигла максимума с ноября 2015 года. Тогда инфляция находилась на отметке 15%.

В середине марта глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что производители в РФ работают в условиях постоянного роста себестоимости. Инфляционных рисков, по его словам, исключать нельзя, но власти будут работать над их минимизацией. Патрушев отметил тогда, что правительством уже принят целый ряд решений, которые позволяют сдержать этот рост и сохранить доступность продуктов питания, в первую очередь речь шла о дополнительных мерах поддержки производителей.