ТОКИО, 18 апр — ПРАЙМ. Килограмм зеленого чая нового урожая продан на первых торгах в Японии за рекордные 1,96 миллиона иен, сообщило агентство Киодо. Эксперт оценил ситуацию на рынке кофе в России

Торги проходили в городе Сидзуока одноименной префектуры, которая славится на всю страну своим чаем. Зеленый чай нового сбора считается лучшим подарком из этой префектуры.

В торгах участвовали покупатели из различных префектур страны, вплоть до самых южных Окинавы и Кагосимы. Всего на торги было выставлено 1732 килограмма, средняя цена составила 5027 иен (около 39 долларов) за килограмм.

Чай нового урожая отличается тем, что для него собирают самые первые чайные листья. Знатоки ценят не только вкус и аромат, но и форму листьев и яркость цвета.