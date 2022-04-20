МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Запасов импортной электроники и бытовой техники в магазинах страны хватит до лета, сообщили "Известиям" источники, близкие к вендорам и ритейлерам, а также эксперты. Продажи электроники и бытовой техники в России в апреле упали на четверть

При этом было отмечено, что этот прогноз будет справедлив только в том случае, если не возникнет ажиотажного спроса на технику, и при условии, что в Россию поставят заказанные еще зимой партии товара. В то же время ряд опрошенных допустили, что резервы истощаться не ранее августа-сентября.

В одной из розничных сетей подчеркнули, что дать точный прогноз затруднительно, поскольку все зависит от спроса. В связи с повышением цен в конце февраля — начале марта возник ажиотажный спрос, но в мае продажи вполне могут резко просесть.

Другой собеседник издания отметил, что, несмотря на отсутствие новых поставок, все-таки возможно избежать дефицита компьютеров во второй половине года, если в стране заработает механизм параллельного импорта. В этом случае партии товаров могут поступать из Турции, Казахстана и Узбекистана.

Как сообщили в Минпромторге, по состоянию на 13 апреля в России сформированы достаточные запасы холодильников (с морозильной камерой), стиральных машин, смартфонов, электрических чайников, телевизоров, стационарных компьютеров, микроволновок, газовых и электрических плит с духовками.