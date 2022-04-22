МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Подорожание строительных материалов на 20-40% заставило россиян обратить внимание на производителей и магазины, которые раньше не пользовались популярностью, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. Исследование показало, на чем готовы экономить россияне

По словам представителя сети магазинов "Бауцентр" Андрея Демшина, стоимость стройматериалов с начала года с учетом отката цен за последние три недели в среднем выросла примерно на 20-40%. Больше всего подорожали электропровода, трубы и другие инженерные коммуникации, в основном производившиеся в странах Европы.

"Стоимость строительных работ не изменилась, повышают ценник только единицы. Однако если раньше стоимость ремонта с учетом чистовой отделки выходила 20 тысяч рублей за квадратный метр, то сегодня из-за роста цен в первую очередь на черновые материалы она составляет 40 тысяч рублей за "квадрат", — рассказала архитектор-дизайнер Мария Жевтина.

Поэтому большинство россиян, вынужденных увеличить траты на коммуникации, пытаются компенсировать это на чистовом этапе ремонта. Например, по наблюдениям Жевтиной, при выборе плитки люди стали чаще обращать внимание на белорусскую фабрику "Керамин". Ее продукция сейчас стоит около 2 тысяч рублей за "квадрат", в то время когда популярные европейские бренды обойдутся минимум в два раза дороже. Также покупатели стали чаще выбирать продукцию производителей из Индии и Китая, которые делают реплики коллекций европейских брендов.

Помимо плитки, покупатели стали делать свой выбор в пользу более недорогих производителей ламината и линолеума. Как рассказала основательница студии дизайна Ardi Architects Валерия Наймушина, взамен подорожавшей вдвое продукции Alpine, Tarkett и Baltero, клиенты стали чаще делать выбор в пользу белорусских производителей Kronon и Coswick, чьи цены начинаются от 450 рублей за квадратный метр для линолеума и 800 рублей для ламината.

При выборе мебели россияне теперь активно интересуются магазинами, предлагающими продукцию похожую на IKEA. В частности, Жевтина, исходя из своей практики работы с клиентами, рекомендует обратить внимание на такие площадки, как "Огого обстановочка" и "Диван.ру", где мебель напоминает шведский бренд как по ассортименту, так и по ценам.

"Кроме того, люди стали чаще выбирать мебель на маркетплейсах. Основное их преимущество заключается в том, что им не надо платить за аренду помещения. Например, стол, который стоил в оффлайне 40 тысяч рублей, приобретается за 20 тысяч рублей онлайн", — отметила дизайнер.

Аналогичная ситуация и с осветительными приборами. Как рассказала Жевтина, один ее клиент потратил две недели на поиск люстры, стоимость который в различных магазинах варьировалась от 40 до 50 тысяч рублей, но в обнаружил нашел необходимый артикул на маркетплейсе за 30 тысяч рублей.

Сложнее обстоит ситуация со встраиваемой бытовой техникой и сантехникой, указала глава студии дизайна MBDS Мария Боровская. По ее словам, из-за сокращения объемов производства и ухода известных международных брендов цены на свою продукцию подняли практически все производители. При этом переходить на более дешевые аналоги из Китая люди пока не готовы.

"Альтернативой популярным брендам встраиваемой техники Hansa и Bosch, которые повысили свои цены до 70%, могут стать российские и словенские производители, чьи цены на сегодняшний день находятся на оптимальном уровне. Заменить сантехнику европейских производителей можно, обратив внимание на турецкие, российские или белорусские бренды", — посоветовала Боровская.