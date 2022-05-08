МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Засуха, начавшийся из-за пандемии коронавируса кризис и спецоперация на Украине грозят усугубить ситуацию с голодом по всему миру, заявил в интервью Bild министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

Политик считает, что стоимость продовольствия во всем мире выросла на треть и сейчас находится на рекордной отметке.

"Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Горькая весть такова, что нам грозит самый сильный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших", — заявила Шульце.

С конца февраля мировые цены на продовольствие и удобрения существенно выросли. В частности, в марте цены на продукты питания подорожали на 12,6%, до 159,3 пункта. Это максимум за почти 30 лет — с 1990 года, рассказали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Такое удорожание стало последствием значительного роста цен на растительные масла (на 23,2% за март к февралю) и зерновых культур (на 17,1%).