МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ на основании полученного от "Росптицесоюза" письма проверит ценообразование на яйца в магазинах, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. Бананов нема. Чем Россия может накормить мир, кроме зерна

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что гендиректор "Росптицесоюза" Галина Бобылева попросила заместителя главы ФАС Тимофея Нижегородцева проверить ценообразование на рынке пищевого яйца до полки в торговых сетях. В письмо говорилось, что в апреле, несмотря на сезонный рост спроса перед пасхальными праздниками, отпускные цены на яйца снижались, а у ряда компаний опустились до уровня себестоимости (около 40-45 рублей за десять штук) — при этом стоимость продукции на полках не меняется, а наценка сетей остается на уровне 40%.

"В настоящий момент указанное письмо поступило в ФАС России и находится на рассмотрении службы…. Служба проверит изложенную в письме информацию относительно добровольных обязательств, взятых на себя торговыми сетями", — заявили в ведомстве.

Там также напомнили, что на данный момент цены и наценки на продукты не регулируются государством, а рынок является конкурентным, с большим количеством участников. "Кроме того, яйца относятся к социально значимым продуктам питания, на отдельные категории которых в январе 2022 года по предложению ФАС России федеральные торговые сети добровольно ограничили наценки на уровне 10%. Ретейлеры регулярно отчитываются службе о соблюдении добровольного самоограничения на ряд таких продуктов", — добавляется в сообщении.

Так, например, 6 мая X5 Group и "Тандер" направили в ФАС отчеты, из которых следует, что наценки на отдельные категории куриных яиц сохраняются ниже 10%.