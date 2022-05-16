МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Турецкий холдинг FLO Retailing, развивающий такие бренды, как U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno, приобрел российское подразделение сети спорттоваров и одежды Reebok, сообщил "Коммерсант". Чистая прибыль Adidas уменьшилась в первом квартале

Как пишет издание, сделка уже завершена, и по ее итогам компании досталось более 100 точек продаж Reebok в России.

По словам главы "Infoline-Аналитика" Михаила Бурмистрова, российский бизнес Reebok оценивается в $1,5 миллиарда, однако турецкая компания заплатила за него не более $500 миллионов.