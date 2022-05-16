МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. McDonald's принял решение уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса, говорится в пресс-релизе компании. Каждый шестой McDonald's в России еще работает, рассказали консультанты

"После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса", — говорится в сообщении.

Начата процедура продажи российского бизнеса, уточняется в сообщении.

Ранее в мае президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил, что россиянам не стоит ждать возвращения сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Скорее всего, российское подразделение компании продадут по частям или передадут в управление менеджменту. "В какой-то момент, если не будет найден покупатель, они будут признаны банкротом", — отметил спискер.