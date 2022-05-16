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2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220516/836903946.html
McDonald's объявил об уходе из России
Потребрынок
Новости
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McDonald's принял решение уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса, говорится в пресс-релизе компании. "После более чем 30 лет работы в стране корпорация... ПРАЙМ, 16.05.2022
потребрынок, бизнес, новости, mcdonald's, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. McDonald's принял решение уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса, говорится в пресс-релизе компании.
"После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса", — говорится в сообщении.
Начата процедура продажи российского бизнеса, уточняется в сообщении.
Ранее в мае президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров заявил, что россиянам не стоит ждать возвращения сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Скорее всего, российское подразделение компании продадут по частям или передадут в управление менеджменту. "В какой-то момент, если не будет найден покупатель, они будут признаны банкротом", — отметил спискер.