МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российские пивовары опасаются, что без господдержки отрасль окажется в затяжном кризисе под влиянием целого ряда негативных факторов, говорится в сообщении Ассоциации производителей пива. Немецкие пивовары опасаются серьезного дефицита стеклянных бутылок

"Несмотря на улучшение показателей в части производства пивоваренной продукции в 2022 году, отрасль начала испытывать влияние целого ряда негативных факторов: рост акцизов на алкогольную продукцию, замедление роста объема производства пива. Без господдержки отрасль рискует оказаться в затяжном кризисе", — говорится в сообщении.

Согласно данным Росстата, объем производства пива и пивных напитков в РФ в первом квартале вырос в годовом выражении на 3,7% — до 176,6 миллиона декалитров. В ассоциации обращают внимание на замедление роста: в первом квартале 2021 года он составлял 6,1%.

"Дополнительным фактором, влияющим на отрасль, стало повышение акцизных ставок на алкогольную продукцию: для пивоваров рост составил 4,3%, в то время как для крепкого алкоголя — 4,1%, для тихих вин — 3,1%", — отмечается в сообщении.

В числе негативных факторов, влияющих на отрасль, в ассоциации называют также нарушение цепочек поставок, изменение финансовых условий работы, в том числе недоступность кредитных линий, двузначный рост стоимости сырья и материалов, переход на предоплату подавляющей части поставщиков.

"Если ситуация не изменится, то значительный дефицит ликвидности угрожает перейти в полноценный кризис в период высокого сезона", — говорится в сообщении.

Отрасль прилагает все усилия, чтобы сохранить производственные мощности и рабочие места, говорит исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов. При этом он отмечает необходимость регуляторных мер — например, дополнительных возможностей рассрочки при уплате налогов, ликвидности для операционной деятельности. Также важно, чтобы ставки акциза на пивоваренную продукцию не повышались.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с РИА Новости ранее не исключал, что по итогам второго квартала производство пива в РФ может снизиться примерно на 5%.