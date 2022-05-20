МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 9 по 15 мая продолжил расти, увеличившись еще на 2,3 пункта — до 105 пунктов. В России резко вырос спрос на товары для дачи

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек показал положительную динамику по антисептикам (рост на 4%, до 316 рублей), медицинским маскам (на 2%, до 86 рублей), перчаткам (на 4%, до 146 рублей), туалетной бумаге (на 1%, до 104 рублей) и лимонам (на 8%, до 43 рублей). Снизился он по кусковому мылу (на 1%, до 116 рублей) и гречке (на 2%, до 120 рублей). Эксперты объяснили "взрывной" рост трат россиян на здоровье

Таким образом, Covindex по сравнению с предшествовавшей неделей вырос на 2,3 пункта и составил 105 пунктов.

Определенное влияние на размер трат оказывает весенний ценовой уровень продовольственных товаров, где высока доля импортной плодоовощной продукции, отмечают аналитики. Спрос на средства индивидуальной защиты также сохраняется из-за действующих противоэпидемиологических мер во многих российских регионах.