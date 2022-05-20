МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Магазины, принадлежавшие польскому ритейлеру LPP (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay), начали вновь открываться в России, передает корреспондент РИА Новости. Zara обсуждает возможность вернуться в Россию под новым брендом

Так, в Москве в торговом центре "Авиапарк" в пятницу работают магазины Reserved и Cropp — очередей в них нет, а цены остались как и до закрытия. При этом Mohito оказался еще закрыт. Также в СМИ появилась информация о том, что в некоторых торговых центрах на магазинах уже меняют вывески: Reserved получит название Re, Mohito — M, Sinsay — "Син".

Ранее, в четверг, ритейлер одежды LPP сообщил, что продает российскую компанию китайскому консорциуму и уходит из России. Уточнялось, что по договоренности сторон сделки покупатель не приобретет права на использование наименований и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих LPP SA, а приобретет право на продажу всех товаров, принадлежащих российской компании.

Таким образом, следствием сделки станет прекращение деятельности группы LPP на территории России после 20 лет присутствия на этом рынке, заключили в компании. Также отмечалось, что магазины откроются в ближайшие выходные дни.

В конце марта LPP Group закрыл свои последние магазины в России. Ранее компания полностью приостановила поставку своих товаров в стану, инвестиции и планы развития, а также прекратила онлайн-продажи продукции всех своих брендов.