МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что рестораны McDonald's в столице заработают вновь, но уже под новым брендом. В Минпромторге рассказали, что будет с традиционными рецептами McDonald's

Он подчеркнул, что уход сети стал "громадной потерей". Около 95-98% продуктов приходилось на российское производство и российские технологии. "Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы", — отметил мэр.

"Просто надо это все правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают уже под российскими брендами", — сказал Собянин в ходе своего выступления на суперфинале конкурса "Лидеры России".

Ранее компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров объявил о готовности ведомства оказывать российским собственникам активов McDonald's в стране все необходимое содействие в налаживании работы.

Как следует из презентации к выступлению Сергея Собянина, правительство Москвы также поддержит нового российского владельца. Он сможет сохранить сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню и стандарты обслуживания клиентов.