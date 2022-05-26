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https://1prime.ru/consumer_markets/20220526/836991787.html
Мишустин призвал не допустить дефицита товаров в стране
Потребрынок
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров в стране. Он подчеркнул, что российские власти уже запустили необходимые меры поддержки... ПРАЙМ, 26.05.2022
потребрынок, бизнес, новости, потребительский рынок, михаил мишустин, правительство рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров в стране.
Он подчеркнул, что российские власти уже запустили необходимые меры поддержки для малого и среднего бизнеса.
"Сейчас важно не допустить дефицита товаров, особенно социально значимых", — сказал премьер.