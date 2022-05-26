МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров в стране. Мишустин заявил, что импортозамещение не будет быстрым процессом

Он подчеркнул, что российские власти уже запустили необходимые меры поддержки для малого и среднего бизнеса.

"Сейчас важно не допустить дефицита товаров, особенно социально значимых", — сказал премьер.