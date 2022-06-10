МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Ситуация с удешевлением потребительских товаров в России может поменяться, поскольку запасы, сформированные гражданами в феврале-марте, заканчиваются, и потребление снова будет происходить за счет новых покупок, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о позитивном эффекте высоких ставок по вкладам

"В феврале-марте граждане сформировали запасы товаров и продуктов длительного хранения на несколько месяцев вперёд. Сейчас они постепенно расходуются и новые покупки, вероятно, совершаются в меньшем объёме. Кроме того, предприниматели существенно повысили цены, опасаясь в том числе ослабления рубля. Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, не все готовы покупать товар по таким ценам, поэтому происходит коррекция цен вниз", — заявила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике ЦБ РФ.

"Но ситуация может поменяться. Запасы заканчиваются, и потребление будет происходить за счёт новых покупок", — добавила она.

Глава регулятора подчеркнула, что снижение цен на отдельные товары в апреле-мае лишь отчасти компенсировало мартовский ценовой скачок.

"Так цены на компьютеры, телевизоры, стиральные машины, смартфоны снизились за два месяца на 9-17% после подорожания в марте на 15-46%", — отметила Набиуллина. Набиуллина заявила о неустойчивом снижении инфляции в России

По её словам, несмотря на то, что в мае и начале июня рост цен замедлился, пока этот факт не стоит трактовать как чересчур оптимистичный. Несмотря на снижение цен некоторых потребительских товаров в мае, по основной массе позиций по-прежнему наблюдается удорожание.

"Да, цены по небольшой группе товаров, примерно 10% от потребительской корзины, в мае не просто замедлили рост, но и снизились. В основном это продовольствие, для которого свойственна повышенная волатильность цен, это некоторые фрукты, овощи, яйца, сахар. Дешевели некоторые товары длительного пользования, которые еще недавно дорожали двузначными темпами. По основной же массе позиций темпы роста цен хоть и снижаются, но по-прежнему выше 4% в пересчёте на год", — заключила Набиуллина.