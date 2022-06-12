МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Первый в России ресторан бывшей сети McDonald's рядом со станцией московского метро "Пушкинская" спустя три месяца открылся под новым названием "Вкусно и точка". Об этом рассказал корреспондент РИА Новости. В Запорожье планируют возродить производство легендарных автомобилей

"Я рад представить наше новое название — "Вкусно и точка", — сказал гендиректор компании в России Олег Пароев.

Первые 15 точек сети по Москве и области начали открываться 12 июня. Рестораны открылись на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также открылись в Одинцово, Химках и в Реутово.

Как сообщается, завтра откроется 50 ресторанов преемника McDonald's, до конца июня — около 200.

Пароев также отметил, что на первом этапе работы ресторанов "Вкусно и точка" (бывший McDonald's) будет доступно не все меню.

"На первом этапе нашим гостям будет доступно не все меню, это связано с логистическими сложностями, со сложностями с новой упаковкой, с тем, что мы открываемся ну просто в рекордно короткие сроки", — отметил он.

Помимо этого, поскольку рестораны открываются в очень сжатые сроки, "упаковка некоторых продуктов будет меняться". "Ту, которую вы сейчас видите, она поменяется на новую, но я могу пообещать, что все ее содержимое останется неизменно вкусным и свежим", — сказал Пароев. Ещё один из ранее ушедших брендов стал доступен для заказа на Wildberries

В меню сети ресторанов "Вкусно и точка" (бывший McDonald's) не будет некоторых продуктов из привычного меню McDonald's, например, бургеров "Биг Мак" и мороженого "МакФлурри", добавил гендиректор сети преемника McDonald's.

"В нашем меню больше не будет некоторых продуктов, например, "Биг Мак" и "МакФлурри". Это связано с тем, что эти названия, эти бренды, их внешний вид и технология производства имеют очень прямую ассоциацию с брендом McDonald's. Но я хочу пообещать, что в очень ближайшем будущем у нас появятся достойные замены этих продуктов, которые, я уверен, наши потребители оценят и полюбят", — заключил он.