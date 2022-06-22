МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Шведская компания IKEA начала "сворачивание" своих магазинов в России, пишет газета "Ведомости". Ранее сообщалось только о закрытии производственных мощностей компании и увольнении части сотрудников.

Как рассказали источники издания, сейчас IKEA ведет переговоры с торговыми центрами (ТЦ), где арендует помещения. Компания хочет расторгнуть договоры.

Источники сообщили также, что шведский бренд начал предупреждать менеджмент ТЦ, на территории которых находятся магазины и студии, о желании расторгнуть аренду. Собеседники на рынке коммерческой недвижимости отметили, что компания намерена разорвать договор в одностороннем порядке досрочно. Это повлечет для IKEA крупные штрафы. Письма об этом получили почти все ТЦ, где были магазины.

В частности, в Москве магазины и студии IKEA расположены в трех ТРЦ "Мега", "Авиапарке" и "Европолисе", "Мозаике" и "Афимолл сити", "Щелковском", "Кунцево плаза" и "Павелецкая плаза". В одном из них изданию подтвердили получение письма от IKEA, его топ-менеджер рассказал, что шведский бренд может начать закрывать не все магазины сразу, а выбрать приоритетные и пока их оставить.

Ранее в пресс-службе компании заявили, что сокращают масштабы бизнеса в России из-за ухудшением бизнес-процессов и ситуации с логистическими цепочками. Отмечалось, что представительство уже начало искать покупателей на четыре фабрики, а также уменьшит число сотрудников. Кроме того, сеть организует распродажу товаров, которые находятся на складах.

IKEA приостановила работу в марте из-за событий на Украине. Компания работала в России с 2000 года и открыла более десятка гипермаркетов, а также три магазина городского формата.