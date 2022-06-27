МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого обслуживания "Вкусно – и точка", ставшая преемником McDonald's, планирует до сентября открыть все точки в России, сообщил журналистам гендиректор компании Олег Пароев. Минсельхоз высказался о включении Coca-Cola в список параллельного импорта

"К сожалению, у нас есть определенные сложности с упаковкой и определенными ингредиентами, которые мы сейчас успешно решаем, но все это требует определенного времени. Скорее всего, где-то в сентябре мы увидим, что двери всех наших предприятий (850 точек — ред.) уже будут открыты", — заявил он в ходе церемонии подписания соглашения об открытии рекрутингового центра.

С 12 июня в России вновь открылись около 140 ресторанов бывшего McDonald's, а уже к сентябрю их число может вырасти до 850.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно – и точка".