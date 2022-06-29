МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Производители соков опасаются роста себестоимости своей продукции из-за нового порядка таможенного учета импортного сырья, который стал применяться с осени и был недавно подтвержден ФТС, сообщил РИА Новости президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков. Burger King и KFC перешли на российские лимонады

"Мы будем обращаться в Минсельхоз России по вопросам поддержки отрасли: недавно получили ответ ФТС и сейчас обсуждаем с производителями дальнейшие шаги. Если эта практика не будет отменена, то новый подход обязательно отразится на стоимости нашей продукции", — сказал Новиков.

Союз в начале июня направил в Минэкономразвития обращение о том, что с сентября импортеры сырья для изготовления соков начали испытывать трудности, вызванные "резким изменением подхода Северо-Западной электронной таможни (СЗЭТ) к его классификации". В частности, таким товарам как "апельсиновая мякоть (клетка)", "пюре клюквы", "пюре черники", "пюре красной смородины", "пюре черной смородины" стали присваиваться классификационные коды, ввоз с которыми в РФ запрещен из-за продэмбарго.

По мнению производителей, спорные товары представляют из себя продукты переработки фруктов, подвергнутых бережной пастеризации для сохранения неизменными основных свойств. ФТС не сочла доводы убедительными: в ответе, датированном 27 июня, ведомство указывало, что гомогенизация не является основанием для переквалификации.

"Происходит это в том числе и в отношении продукции, которая используется для детского питания. Но с юридической точки зрения никаких претензий к нам не должно быть, мы провели соответствующую экспертизу с привлечением грамотных специалистов. Апельсины с бананами в России не растут, но даже и отечественную продукцию – например, груши – нужно будет подвести под стандарты и технологии, которые действуют сейчас в нашей отрасли, а это не сделать за неделю, и даже за месяц", — говорит Новиков. Российские рестораны ищут альтернативу Coca-Cola

"С одной стороны — идет курс на упрощение процедур по импорту, обнуление пошлин на приоритетные товары, но с другой — вводятся новые подходы. В свою очередь, это означает, что за те годы, когда продукция ввозилась по старым кодам, могут быть доначислены штрафы", — опасается собеседник агентства.

Изменения коснулись и упаковки: согласно коллективному обращению в министерство Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") и "Союзнапитков", по коду с более высокой ставкой пошлины на таможне стали классифицировать многослойные упаковки из картона с внутренним слоем из полиэтилена и фольги. Результат для производителей — дополнительная нагрузка на себестоимость.

"Ситуация, когда часть поставщиков сырья для нашей продукции отпала из-за санкций со стороны недружественных государств, усугубляется тем, что оно либо будет переквалифицировано по более высоким пошлинам (для упаковки — ред.), либо попадет под продэмбарго", — считает глава отраслевого союза.