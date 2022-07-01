МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российская мебельная сеть Hoff не ведет переговоры о покупке фабрики IKEA в Ленинградской области, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе отечественной компании. Появились желающие заменить на российском рынке ИКЕА

"Распространившаяся в телеграм-каналах информация о якобы готовящейся сделке между Hoff и IKEA по покупке завода в Ленинградской области и последующему увольнению персонала не соответствует действительности. Никаких предложений о покупке заводов IKEA нам не поступало", – сказал представитель Hoff.

Ранее один из телеграм-каналов опубликовал информацию, что Hoff ведет переговоры о покупке фабрики мебели "ИКЕА Индастри Тихвин", но перед этим с предприятия уволят более 500 человек – примерно половину сотрудников.

IKEA – крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне объявила, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.