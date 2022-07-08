МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Картофеля фри временно не будет в части вновь открываемых ресторанов сети "Вкусно – и точка" (преемника McDonald's в России), ожидается, что продукт вернется в меню осенью, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Биг Тейсти" вернется в Россию под новым названием

"Вкусно – и точка" временно не будет вводить в части вновь открываемых предприятий сети картофель фри. В некоторых предприятиях также может быть недоступен картофель по-деревенски. Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картошки фри в предприятиях сети", — сказали в компании.

"В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России. По нашим оценкам, подобные сложности ожидают основных игроков рынка", — добавили во "Вкусно — и точка".

"Картофель вернется в меню предприятий сети в полном объеме в начале следующего урожайного года, осенью 2022 года", — уточнили в компании, заверив, что картофель фри в ее заведениях дорожать не будет.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".