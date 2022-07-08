2022-07-08T17:01:38+03:00
2022-07-08T17:01:38+03:00
2022-07-08T17:01:38+03:00
2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220708/837430166.html
Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству с IKEA
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩИЛ, ЧТО ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ С IKEA, НАМЕРЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ РОССИЯН ПРАЙМ, 08.07.2022
потребрынок, бизнес, новости
https://1prime.ru/images/83402/44/834024466.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83402/44/834024466.jpg
https://1prime.ru/images/83402/44/834024462.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83402/44/834024462.jpg
https://1prime.ru/images/83402/44/834024459.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83402/44/834024459.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩИЛ, ЧТО ПРИСОЕДИНИЛСЯ К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ С IKEA, НАМЕРЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ РОССИЯН