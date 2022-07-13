МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Товары датского бренда Lego, ввезенные в рамках параллельного импорта в Россию, будет стоить в стране примерно в два раза больше, чем изначально, сообщила РИА Новости сооснователь и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Цены на овощи в России продолжают снижаться

"Lego включен в список параллельного импорта, поэтому будут возить, кто-то уже возит. Стоимость на 70% выше или даже в 2 раза", — оценила Сумишевская.

Она отметила, что на отечественном рынке представлено много аналогов и замен данной продукции, большая часть из них поставляется из Китая и с каждым годом становится все более качественной.

По словам эксперта, также существует вероятность, что компания в дальнейшем может сама "возглавить российский рынок" и ввозить свою продукцию в страну не через дистрибьюторов.

Во вторник Inventive Retail Group (управляла розничными сетями Nike, Street Beat, re:Store, Lego и рядом других) сообщила РИА Новости о том, что производитель игрушек Lego расторг контракт с дистрибьютором их конструкторов в России — компанией "Мир кубиков". До этого, в понедельник, Минпромторг РФ скорректировал перечень продукции для параллельного импорта, в частности в него попал бренд Lego.

В начале июня в Inventive Retail Group сообщили, что сеть сертифицированных магазинов Lego в России приостановила работу части своих магазинов из-за отсутствия поставок. При этом в начале марта датское издание Finans.dk писало со ссылкой на представителя Lego, что производитель игрушек приостановил все поставки своей продукции в магазины в России "в свете санкций и непредсказуемой ситуации". Таким образом, концерн закрывает двери на один из своих самых крупных рынков сбыта, сделало вывод издание.