С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — ПРАЙМ. Рестораны Pizza Hut в Санкт-Петербурге сменили вывески на "Пицца Н", передает корреспондент РИА Новости. IKEA приостановила оформление заказов в Москве и Петербурге

В частности, новая вывеска "Пицца Н" появилась на ресторане на Невском проспекте. Перед надписью "Пицца Н" изображен белый круг. В самом ресторане сейчас немноголюдно.

Ранее Yum! Brands сообщала, что завершила передачу прав собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который проводит ребрендинг ресторанов.

Газета "Коммерсант" в начале июня сообщала, что оператор Pizza Hut в России — польская компания Amrest — продала франшизу оценочно за 300 миллионов рублей, и заведения перешли под контроль местной компании. Собственник одного из помещений, где находится пиццерия, заявил, что договор аренды перезаключен на компанию ООО "Ной-М". Издание отмечало, что Pizza Hut в России ждет ребрендинг, но новый владелец пока не определился с названием.