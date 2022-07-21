МОСКВА, 21 июл – ПРАЙМ. Магазин американского производителя одежды Levi Strauss & Co возобновил работу в торговом центре "Авиапарк" в Москве под брендом JNS, рассказали РИА Недвижимость в дирекции по маркетингу JNS. Рестораны Pizza Hut в Петербурге сменили название

Ранее сеть Levi Strauss & Co, известная по продаже джинсовой одежды, сообщила, что решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы. Она отметила, что остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес.

"Магазин Levi's в ТЦ "Авиапарк" был полностью выкуплен нашей компанией — у него теперь другое юрлицо, ООО "Спорт поинт". Он будет работать под брендом JNS с сохранением ассортимента и оборудования. Поставки будем осуществлять своими силами", — отметили в компании.

Собеседник агентства уточнил, что компания не будет являться оператором одного бренда, а планирует в дальнейшем выкупать магазины и делать из них мультибрендовые точки. На первом этапе это пока магазины Levi's.

Levi Strauss & Co — американский производитель одежды, известный в основном своими джинсами и обувью. Основан в 1853 году, штаб-квартера находится в Сан-Франциско.