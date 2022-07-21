МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Крупная мировая сеть торговли одеждой H&M уже начала разрывать договорные отношения с собственниками российских торговых центров, где были магазины бренда, сообщил в четверг президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко. Мантуров заявил о постепенной отмене параллельного импорта в Россию

Ранее в понедельник ритейлер сообщил о своем решении уйти с российского рынка. При этом сеть не намерена проводить распродажу в связи с этим, ее магазины заработают в штатном режиме в августе, а вещи будут продаваться по полной цене.

"H&M начала процесс разрыва арендных отношений. Скорее всего, это касается всех их магазинов в нашей стране", — сказал Москаленко.

Он также сообщил, что испытывает большой скепсис в возможности получения собственниками ТЦ от H&M отступных через иски в суды.

"Если суды будут, на помещения вполне могут быть наложены обременения, и собственник не сможет их сдать в аренду. Такие споры решаются в среднем полгода-год", — добавил глава РСТЦ.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть компании насчитывает около 4,7 тысячи магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.