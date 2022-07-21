МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российские власти вряд ли выведут электронику и гаджеты из-под механизма параллельного импорта в ближайшее время, так как это грозит коллапсом на рынке, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Мантуров заявил о постепенной отмене параллельного импорта в Россию

Ранее в четверг вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российским производителям надо готовиться к тому, что механизм параллельного импорта может быть скоро отменен по тем группам товаров, где будет понимание, что российской продукции достаточно.

"Отмена параллельного импорта невозможна для целого ряда товаров в ближайшие минимум полгода-год. Без параллельного импорта поставка огромного количества товаров массового потребления невозможна", — заявил РИА Новости ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, в России пока не производятся ни планшеты, ни смартфоны, ни ноутбуки, поэтому сейчас отмена параллельного импорта в этих категориях практически невозможна. "Если сейчас закрыть параллельный импорт, это приведет к коллапсу", — добавил эксперт.

Он также отметил, что локализованных производств в России сейчас тоже нет, так как комплектующие в страну тоже не поставляются, и большинство оборудования, продающегося на рынке сейчас, — из Китая. В российских магазинах появились товары под новыми брендами PepsiCo

Масштабы потенциального отказа от параллельного импорта, учитывая текущее состояние отрасли и объемы импортозамещения, не стоит преувеличивать, считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. "Не ожидаю резкого сокращения параллельного импорта в ближайшее время, по большей части его еще только предстоит наладить", — заявил он агентству.

Бойко добавил, что отказ от параллельного импорта вряд ли будет популярной мерой, так как есть еще нерегулируемый рынок, участники которого вправе сами принимать решение, какое оборудование им хотелось бы приобрести. "Жесткий протекционизм в пользу отечественного оборудования может негативно влиять на конкурентоспособность российских продуктов", — отметил он.

Решение о легализации параллельного импорта изначально было временным, на данный момент действует до конца года. В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном сайте министерства в начале мая, включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.), электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).