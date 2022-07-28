МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Жители Москвы вновь не могут сделать заказ на сайте IKEA в рамках онлайн-распродажи. "Сбер" предупредил о мошенничестве с оформлением заказов в IKEA

"К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов", — сообщается на сайте компании