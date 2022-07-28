IKEA вновь приостановила онлайн-распродажу в Москве
IKEA вновь приостановила оформление заказов для жителей Москвы в рамках онлайн-распродажи
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Жители Москвы вновь не могут сделать заказ на сайте IKEA в рамках онлайн-распродажи.
"К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов", — сообщается на сайте компании
IKEA, ранее сообщившая об уходе с российского рынка, объявила 5 июля финальную распродажу для всех покупателей. Сообщалось, что товары можно будет купить на сайте ikea.ru, при этом оформление заказа в приложении или в магазине невозможно.
Однако уже в первый день распродажи сайт компании работал со сбоями, наблюдались трудности с входом в личный кабинет и добавлением товаров в корзину. После этого IKEA предложила оформлять заказы через заявки, однако и этот способ вскоре стал недоступен. Теперь клиентам приходится стоять в "онлайн-очереди", чтобы получить доступ к сайту и оформлению заказа.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата).