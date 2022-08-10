МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. С какими проблемами рискуют столкнуться владельцы китайских смартфонов и насколько легко их устранить, объяснил в беседе с радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов. Samsung разрешил ремонтировать новые смартфоны и планшеты на дому

Он разделяет смартфоны из Поднебесной на две категории. Первая из них — "раскрученные" бренды: Xiaomi, Huawei, Honor. По словам Смирнова, недостатки этих устройств хорошо известны российским специалистам.

"Бывают слабые места или врожденные "болячки", но это зависит больше от конкретной модели. Например, сам телефон не такой дорогой, но у него очень дорогой в замене дисплей, где-то проблемы с датчиком приближения, где-то динамик сильно подвержен попаданию грязи. Тем не менее это все "лечится", в интернете много схем по ремонту, мастера делятся между собой, кто с какой проблемой справлялся", — отметил эксперт, добавив, что в Россию к сегодняшнему дню завезена "целая куча запчастей" для этих смартфонов.

Вторая категория — девайсы от малоизвестных фирм, которые стоят дешевле, но чаще ломаются, и при этом у сервисов мало информации о способах их ремонта и не хватает запчастей.

"У бюджетных смартфонов более дешевые компоненты и всегда что-то выходит из строя, комплектующие больше подвержены перегреву и проще ломаются. У них хрупкие корпуса, которые не рассчитаны на серьезные падения. Их ремонт — это всегда трагедия. На дисплее может быть банальная трещина, но его не поменять, потому что нет запчастей", — заключил эксперт.