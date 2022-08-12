МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за четыре недели с 11 июля по 7 августа суммарно потерял 6,4 пункта, опустившись до 106,2 пункта. При этом на первой из этих недель он достиг максимального значения за все время расчета, с апреля 2020 года. Исследования показали, что недельные расходы россиян выросли

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Так, на неделе с 11 по 17 июля средний чек вырос по лимонам (на 2%, до 48 рублей), перчаткам (на 1%, до 145 рублей) и туалетной бумаге (на 1%, до 99 рублей). Снизился он по антисептикам (на 1%, до 390 рублей) и медицинским маскам (на 1%, до 137 рублей). На прежнем уровне показатель остался по кусковому мылу (101 рубль) и гречке (113 рублей).

Затем, с 18 по 24 июля, средний чек показал положительную динамику по туалетной бумаге (+3%, до 102 рублей) и кусковому мылу (+1%, до 102 рублей), отрицательную — по антисептикам (-13%, до 338 рублей), перчаткам (-3%, до 141 рубля), гречке (-2%, до 111 рублей) и медицинским маскам (-1%, до 136 рублей). А по лимонам он не изменился (48 рублей). Россияне начали закупать ноутбуки перед новым учебным годом

С 25 по 31 июля средний чек поднялся по кусковому мылу (на 4%, до 106 рублей), перчаткам (на 3%, до 145 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 104 рублей) и медицинским маскам (на 1%, до 137 рублей). Опустился он по антисептикам (на 9%, до 307 рублей) и лимонам (на 6%, до 45 рублей). А по гречке — сохранился на отметке 111 рублей.

Наконец, с 1 по 7 августа средний чек снизился по всем товарам набора: по медицинским маскам (на 11%, до 122 рублей), по антисептикам (на 7%, до 287 рублей), по лимонам (на 4%, до 43 рублей), по перчаткам (на 2%, до 142 рублей), по гречке (на 1%, до 110 рублей), по кусковому мылу (на 1%, до 105 рублей) и по туалетной бумаге (на 1%, до 103 рублей).

Таким образом, Covindex на неделе с 11 по 17 июля по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,3 пункта — до 112,9 пункта (это был новый рекорд за все время расчета), с 18 по 24 июля — снизился на 2,1 пункта, до 110,8 пункта, с 25 по 31 июля — еще на 0,7 пункта, до 110,1 пункта, а с 1 по 7 августа — еще на 3,9 пункта, до 106,2 пункта. Всего за месяц индекс просел на 6,4 пункта.

Выход Covindex сразу за несколько недель связан с техническими профилактическими работами у оператора с базами данных.