МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В течение последнего года стоимость ремонта квартир повысилась на 30%, а некоторые сметные работы, как, например, устройство технического освещения, подорожали в два раза, сообщила в интервью "Известиям" управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. Эксперты прогнозируют резкое подорожание аренды жилья

С ней согласен руководитель управления разработки продукта ГК "Железно" Александр Пегушин, признавший, что ремонты подорожали в среднем на треть.

При этом замдиректора федеральной компании "Этажи" Татьяна Ахметдинова считает, что подорожание составило 20-25%.

"Цены на строительные материалы сейчас ведут себя неоднозначно: то снижаются, то вновь повышаются. Но о возврате к допандемийному уровню речи не идет. Например, пару лет назад "квадрат" бюджетного ламината стоил 290-350 рублей, а сегодня — 490-530 рублей, то есть цена выросла на 30-50%", — объяснила Ахметдинова.

В то же время, по оценкам главы отдела мониторинга цен ГК "Гранель" Елены Мироновой, отделочные материалы по сравнению с прошлым годом подорожали в целом на 10-15%.