МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ получило запрос от ритейлеров, которые просят разрешить параллельный импорт продукции ряда брендов алкоголя, в том числе Moet, Jack Daniel's и Hennessy, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу кабмина. Мантуров рассказал об объеме параллельного импорта в Россию в 2022 году

"Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила правительство РФ разрешить параллельный импорт ряда брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel's, Hennessy. Дистрибуторы алкоголя видят в инициативе риски для контроля качества… В пресс-службе правительства подтвердили "Ъ" получение обращения", — говорится в материале газеты.

По информации издания, основные дистрибуторы алкоголя уже работают на остатках, их ассортимент активно сокращается, а новых поставок нет. Сети скоро должны начинать закупки спиртного к новогоднему сезону, но есть риск дефицита по ряду позиций, добавляется в материале со ссылкой на источник в рознице.

Газета уточняет, что, по словам председателя АКОРТ Игоря Караваева, параллельный импорт позволит сохранить ассортимент, повысит уровень собираемости налогов и акцизов, а также сможет предотвратить рост доли нелегальной продукции.

"Как отмечает Игорь Караваев, приостановившие поставки в РФ компании обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% коньяка и 100% игристых вин региона Шампань. Заместить эти позиции российскими для полного обеспечения спроса в новогодний сезон проблематично из-за нехватки технологий, позволяющих быстро наладить производство в достаточных объемах, и сложностей с доставкой сырья", — добавляет газета.