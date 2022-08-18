СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 18 авг — ПРАЙМ. Четверть россиян, покупая продукты, отдают предпочтения не ближайшим магазинам, а рынкам и ярмаркам, однако торговые точки рядом с домом все равно остаются в приоритете у 40% граждан, сообщила замруководителя Роскачества Юлия Михалева. Роскачество планирует запустить "рейтинг доверия" к маркетплейсам в ноябре

"Большинство россиян отправляются за продовольствием в сетевые супермаркеты шаговой доступности. Удобное расположение в точке, где они что-то смогут купить, является главным фактором выбора для солидной доли респондентов — 41%", — сказала Михалева в ходе форума "Дни ритейла на Балтике".

По ее словам, 23% выбирают покупки в гипермаркетах, а 10% предпочитают ходить в несетевые продуктовые магазины. "Еще 26% посещают продуктовые рынки и ярмарки", — заключила Михалева.

Отмечается, что традиционный торговый формат наиболее предпочтителен для жителей больших и крупных городов. При этом жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов чаще жителей других округов являются посетителями продуктовых рынков.