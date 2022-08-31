МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Цены на смартфоны за неделю с 23 по 29 августа снизились в России на 1,3%, за этот же период телевизоры подешевели на 1,2%, электропылесосы — на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. Цены на полет в эконом-классе по России продолжают снижаться

"Цены на смартфоны снизились на 1,3%, телевизоры – на 1,2%… электропылесосы – на 0,4%", — говорится в сообщении.

С начала месяца цены на смартфоны снизились на 2,86%, на телевизоры — на 1,68%. Цены на напольные электропылесосы выросли на 1,35%.

С начала года, по данным Росстата, цены на напольные электропылесосы выросли на 15,94%, на смартфоны — на 0,83%, на телевизоры — на 0,49%.

Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета в марте — из-за санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине.

На фоне роста цен в этот период ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику — на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещения объявлений. При этом после проверок ФАС директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента, а "Технопарк-Центр", согласно сообщению службы, зафиксировал цены на ряд товаров.