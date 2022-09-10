МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), который отражает картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 29 августа по 4 сентября снизился уже седьмую неделю подряд, опустившись еще на 1,7 пункта до 99,1 пункта. Экономист рассказала, кто "вывезет" Россию вперед

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек снизился по большинству товаров из набора: по медицинским маскам (на 5%, до 95 рублей), по лимонам (на 3%, до 39 рублей), по антисептикам (на 2%, до 245 рублей), по перчаткам (на 1%, до 141 рубля), по гречке (на 1%, до 109 рублей), по туалетной бумаге (на 1%, до 102 рублей). Вырос он только по кусковому мылу (на 1%, до 105 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,7 пункта и составил 99,1 пункта.

Все больше граждан покупают средства индивидуальной защиты, в первую очередь маски и антисептики, в онлайн-магазинах, где легче найти бюджетные варианты, этот фактор приводит к снижению индекса, отмечают аналитики "Платформы ОФД".