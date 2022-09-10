Covindex снизился седьмую неделю подряд на 1,7 пункта, до 99,1 пункта
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), который отражает картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 29 августа по 4 сентября снизился уже седьмую неделю подряд, опустившись еще на 1,7 пункта до 99,1 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек снизился по большинству товаров из набора: по медицинским маскам (на 5%, до 95 рублей), по лимонам (на 3%, до 39 рублей), по антисептикам (на 2%, до 245 рублей), по перчаткам (на 1%, до 141 рубля), по гречке (на 1%, до 109 рублей), по туалетной бумаге (на 1%, до 102 рублей). Вырос он только по кусковому мылу (на 1%, до 105 рублей).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,7 пункта и составил 99,1 пункта.
Все больше граждан покупают средства индивидуальной защиты, в первую очередь маски и антисептики, в онлайн-магазинах, где легче найти бюджетные варианты, этот фактор приводит к снижению индекса, отмечают аналитики "Платформы ОФД".
https://1prime.ru/consumer_markets/20220910/838074172.html