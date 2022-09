МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Цены на кроссовки популярных зарубежных брендов за шесть месяцев 2022 года выросли в России более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "Контур.Маркета", результаты которого есть у РИА Новости. Огурцы подорожали в России в первую неделю осени

"Цены выросли больше чем на 20%… Покупка именитых кроссовок обойдется россиянам примерно на 1500-2000 рублей дороже, чем в прошлом году", — говорится в исследовании, в рамках которого аналитики сравнили клиентские чеки за первое полугодие текущего года и за аналогичный период прошлого.

Аналитики отмечают, что ценник на иностранные бренды значительно вырос. "Причина в том, что компании перестали продавать спортобувь в России через официальных дистрибьюторов. Магазины закрыты, привычные логистические цепочки нарушились. На рынке дефицит кроссовок. Если снизить цену и предоставлять большие скидки, торговать попросту будет нечем", — поясняют они.

Добавляется, что общий показатель продаж по всем брендам снизился на 34%. У бренда Salomon продажи упали на 58%, у Asics на 44%, а у Nike количество чеков снизилось на 34%. Также продажи у других брендов стали ниже: у New Balance — на 31%, у Hoka One One — на 18%, а у Puma — на 14%.

Отмечается также, что изменилась сезонность покупок. В 2021 году пик покупательского спроса пришелся на апрель-начало мая, а в 2022 году пик случился в марте. Аналитики связывают это с опасением потребителей роста цен и снижения ассортимента товаров.

Как говорится в исследовании, ассортимент зарубежных брендов в спортивных магазинах стал скуднее. Добавляется, что если "раньше были представлены условно двадцать моделей зарубежных брендов в нескольких цветах, то сейчас всего несколько моделей в одном цвете".

Аналитик фискальных данных от "Контур.Маркета" Дарья Жигалина отмечает, однако, что сейчас набирает обороты параллельный импорт. "Активно стали ввозить обувь для треккинга из Китая", — добавила она.