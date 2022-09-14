МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Цена на помидоры в РФ с 6 по 12 сентября выросла после 18 недель снижения, огурцы дорожают вторую неделю — темп роста стоимости заметно ускорился, а подсолнечное масло снова стало дешеветь, следует из данных Росстата. Недельная дефляция в России существенно замедлилась

За период с 6 по 12 сентября помидоры в РФ подорожали на 0,04%, до этого — дешевели в течение 18 недель: последний раз рост цен на них — на 0,99%, — фиксировался за период с 23 по 29 апреля. Огурцы дорожают вторую неделю подряд: цена на них выросла на 8,4%, а за предыдущий отчетный период, с 30 августа по 5 сентября — лишь на 2,78%. Между тем, с начала года помидоры подешевели на 43,37%, а огурцы — на 54,51%.

В целом снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6% против 3,4% неделей ранее: в частности, репчатый лук подешевел на 8,95%, картофель – на 5,17%, морковь – на 4,96%. Цена на белокочанную капусту снизилась на 3,65%, а яблоки и свекла стали дешевле на 2,95% и 2,29%.

Подсолнечное масло после двух недель роста цены снова стало дешеветь: с 6 по 12 сентября его стоимость стала ниже на 0,01%. С начала года подсолнечное масло в России подорожало на 10,22%. Цена на сахар падает вторую неделю, потеряв на отчетной неделе 0,82%, а на предыдущей — 0,13%. С начала года сахар подорожал на 32,66%.

Мясо кур на отчетной неделе подешевело на 0,37%, как и на прошлой неделе. Цены на свинину снизились на 0,21% (до этого прибавили 0,08%), яйца подорожали на 0,62% (неделей ранее — на 1,13%). С начала года яйца подешевели на 17,7%, свинина — на 0,2%, а мясо кур — на 0,53%.

Гречка за период с 6 по 12 сентября подевешела на 0,56%, рис — на 0,2%; до этого, с 30 августа по 5 сентября, цены на эти крупы также понизились — на 0,74% и на 0,25%. С начала года гречка в России подорожала на 10,34%, а рис — на 29,32%.