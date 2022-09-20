МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 12 по 18 сентября увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 3%, средний чек — на 2,7%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Аналитики подсчитали, как в России вырастут цены по итогам года

Уточняется, что до этого, на неделе с 5 по 11 сентября, расходы выросли на 2,3%, а средний чек — на 1,1%.

"В период с 12 по 18 сентября средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 3%. Индекс недельных расходов составил 5616 рублей", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 9,1%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей вырос на 2,7%. Средняя стоимость одной покупки составила 683 рубля", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 6,2%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.