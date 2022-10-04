МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 26 сентября по 2 октября выросли по сравнению с предшествующей неделей на 0,8%, средний чек — на 3,8%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Инфляция в России может уйти ниже целевых четырех процентов в 2023 году

Уточняется, что до этого, на неделе с 19 по 25 сентября, расходы снизились на 3,6%, а средний чек — на 3%.

"В период с 26 сентября по 2 октября средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 0,8%. Индекс недельных расходов составил 5459 рублей", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 10,2%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 3,8%. Средняя стоимость одной покупки составила 680 рублей", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 8,3%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.